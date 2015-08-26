اتحاد الكرة يجدد ثقته في الشامي وعامر حسين وعصام عبد الفتاح

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه الذي عقد يوم الأربعاء تجديد الثقة في محمود الشامي وإيهاب لهيطة عضوا الجبلاية كممثلين عن الباقي في لجنة الأندية.

وعقد يوم الأربعاء مجلس إدارة اتحاد وتم اتخاذ فيه عدة قرارات منها الموافقة من حيث المبدأ على إقامة لقاء ودي بين مصر وأستراليا (طالع التفاصيل).

بالإضافة إلى تحديد موعد إقامة نهائي كأس مصر (طالع التفاصيل)، وأيضا موعد بداية مسابقة الدوري لموسم 2016-2015 (طالع التفاصيل).

في الوقت ذاته قرر اتحاد الكرة تجديد الثقة في عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، وعصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام.

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ما تم الموافقة على زيادة بدلات الحكام من 2000 إلى 3000 جنيه في المباراة.