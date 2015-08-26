بدء تجهيز الحوض الثالث بميناء «السخنة» لاستقبال مركب “التغييز” الثانية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، عن بدء تجهيز الحوض الثالث بميناء السخنة بالسويس لاستقبال سفينة “التغييز” الثانية الخاصة بامداد المحطات الكهربائية بطاقة حرارية كبيرة.

وأضافت الهيئة – بحسب بيان صادر-، أن وصول السفينة الثانية يأتي ضمن إطار ما حققه المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ من نجاح و مشروعاٍت جديدٍة بوزارة النقل بصفٍة عامٍة وقطاع النقل البحري بصفٍة خاصٍة واهتمام الحكومة بتوفير مصادر بديلة للطاقة.

وتابع البيان أنه يجري حاليًا تجهيز الكراكة بالموقع وإمداد مواسير طرد إلى أحواض الترسيب للبدء في تنفيذ أعمال الحوض الثالث بميناء السخنة حيث تستطيع الكراكة “التكريك” حتى عمق 18 مترًا وتحقق انتاج يومي 250 ألف طنًا وهى تابعًة لشركة الجرافات الوطنية الإمارتية التى شاركت بالتحالف العامل بحفر قناة السويس الجديدة.

و من المنتظر أن يجري توسيع الحوض الثالث بميناء السخنة بطول 500 مترًا وعرض 120 مترًا و عمق 17 مترًا والانتهاء من الأعمال أول أكتوبر المقبل.