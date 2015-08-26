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جامعة حلوان: الفصل عقوبة المحرض على أعمال تخريبية بالمدن الجامعية

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جامعة حلوان: الفصل عقوبة المحرض على أعمال تخريبية بالمدن الجامعية جامعة حلوان: الفصل عقوبة المحرض على أعمال تخريبية بالمدن الجامعية
حددت جامعة حلوان، إقرارا يقدمه ولى أمر كل طالب يقيم بالمدن الجامعية، بتحمله المسئولية عن أى تلفيات أو أعمال تخريبية أو حرق لممتلكات الجامعة سواء بالمشاركة او التحريض حيث تصل العقوبة إلى الفصل من المدن.

وبالنسبة لخطوات تشغيل برنامج حجز المدن للعام الجديد 2015- 2016، والتى فتحت منافذها للتسجيل إلكترونيًا، عبر الرابط : http://193.227.34.117/modon/modon.htm أشارت المدن الجامعية إلى أن الطالب يختار نوع الطلب، ثم يكتب الرقم القومى، لتظهر قاعدة بياناته المسجلة بالمدن الجامعية ويختار أيقونة التسكين، ثم طلب سحب طلب تسكين، وتظهر شاشة على الطالب كتابة البيانات المطلوبة بها بدقة، وفى النهاية تظهر أيقونة تأكيد بتسجيل الرغبات للتأكد، وفى حالة التعديل تظهر شاشة أخرى للتعديل.

وأشارت المدينة، إلى أنها لن تقبل الطلاب صدرت ضده عقوبات نتيجة مخالفته اللوائح بمشاركته فى التظاهرات والشغب.


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