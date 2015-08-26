"السياحة":اختيار 5 شركات لتنفيذ مبادرة"الأقصر وأسوان فى قلوبنا" الأحد

أعلن الدكتور خالد المناوى، رئيس غرفة شركات السياحة، عن تلقى طلبات الشركات العاملة فى مجال السياحة الداخلية الراغبة فى تنفيذ مبادرة "الأقصر وأسوان فى قلوبنا" فى موعد أقصاه الأحد المقبل، لافتا - حسب خطاب موجه للشركات - إلى أنه سيتم اختيار 5 شركات من الشركات الكبرى واسعة الانتشار العاملة فى مجال السياحة الداخلية.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير السياحة خالد رامى، بمد تفعيل مبادرة تشجيع السياحة الداخلية إلى المقاصد السياحية بالأقصر وأسوان تحت مسمى "الأقصر وأسوان فى قلوبنا" حتى نهاية ديسمبر المقبل، بهدف زيادة نسب الإشغال بالفنادق بتلك المدن، التى عانت من انخفاض الحركة السياحية خلال الأعوام الماضية.

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