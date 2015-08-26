الحكومة توافق على إنشاء إدارة للعلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية.

ويأتى هذا القرار انطلاقاً من حرص وزارة الداخلية على تقديم الدعم والمساعدة لكل أعضاء هيئة الشرطة واتساع مجالات اختصاصات إدارة العلاقات الإنسانية وتشعبها (رعاية أسر الشهداء - رعاية المصابين وعلاجهم بالداخل والخارج – تنظيم رحلات الحج والعمرة وإنشاء المصايف والمشروعات السياحية والترفيهية فى إطار الرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية لجميع أعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد ومجندين وموظفين مدنيين).

ونظراً لتعاظم حجم الأعباء الملقاة على عاتق الإدارة فى المرحلة الحالية التى شهدت سقوط العديد من الشهداء والمصابين من رجال الشرطة، فإن الأمر بات يستلزم أهمية تدعيم الكيان والبناء الإدارى لإدارة العلاقات الإنسانية وتوسيع هيكلها التنظيمى، حتى يتحقق التناغم فى الإدارة بين أقسامها وينعكس إيجابياً على قدرتها فى تحقيق أهدافها من خلال رفع مستوى الإدارة الى إدارة عامة.

كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 78.4 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية غياضة الشرقية مركز ببا – شرق النيل – بمحافظة بنى سويف، لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر، لاستخدامها فى إقامة محطة توليد كهرباء بخارية.