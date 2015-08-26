أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الحكومة توافق على إنشاء إدارة للعلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية

Google+ Print
الحكومة توافق على إنشاء إدارة للعلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية الحكومة توافق على إنشاء إدارة للعلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية
وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية.

ويأتى هذا القرار انطلاقاً من حرص وزارة الداخلية على تقديم الدعم والمساعدة لكل أعضاء هيئة الشرطة واتساع مجالات اختصاصات إدارة العلاقات الإنسانية وتشعبها (رعاية أسر الشهداء - رعاية المصابين وعلاجهم بالداخل والخارج – تنظيم رحلات الحج والعمرة وإنشاء المصايف والمشروعات السياحية والترفيهية فى إطار الرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية لجميع أعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد ومجندين وموظفين مدنيين).

ونظراً لتعاظم حجم الأعباء الملقاة على عاتق الإدارة فى المرحلة الحالية التى شهدت سقوط العديد من الشهداء والمصابين من رجال الشرطة، فإن الأمر بات يستلزم أهمية تدعيم الكيان والبناء الإدارى لإدارة العلاقات الإنسانية وتوسيع هيكلها التنظيمى، حتى يتحقق التناغم فى الإدارة بين أقسامها وينعكس إيجابياً على قدرتها فى تحقيق أهدافها من خلال رفع مستوى الإدارة الى إدارة عامة.

كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 78.4 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية غياضة الشرقية مركز ببا – شرق النيل – بمحافظة بنى سويف، لصالح الشركة القابضة لكهرباء ، لاستخدامها فى إقامة محطة توليد كهرباء بخارية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا