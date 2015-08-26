هروب مستريح البحيرة لتركيا عقب عجزه عن سداد أرباح حوالى 10 ملايين جنيه

حرر، قبل قليل، عدد من أهالى قرية البريجيات بمحافظة البحيرة، محضرا رقم 22020 جنح كوم حمادة ضد صاحب مصنع ملابس، لاستيلائه على أموالهم مقابل توظيفها والحصول على أرباح شهرية وهروبه من القرية.

البداية عندما تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من المقدم حمدى حميدة نائب مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بتحرير 8 أشخاص من قرية البريجيات التابعة لدائرة المركز، ضد " أحمد . م . ا " صاحب محل ملابس، لاتهامه بالنصب عليهم بالاستيلاء على مبالغ مالية مقابل الحصول على أرباح شهرية نظير توظيف أموالهم.

واتهم الضحايا صاحب المصنع بالحصول على أموالهم لتوظيفها مقابل الحصول على أرباح شهرية، وأضافوا أنه بدأ فى عدم السداد منذ شهرين نتيجة وجود أزمة مالية لديه، مع تكراروعوده لهم بصرف الأرباح نهاية الشهر الجارى، وأشار الضحايا إلى أنهم فوجئوا بقيام المتهم ببيع منزله فى القرية وعلموا من أحد أقاربه أنه هرب إلى تركيا.

وأكد محمد . م، أحد الضحايا أن المستريح استولى على مبالغ طائلة قد تصل إلى 10 ملايين من أعداد كبيرة بالقرية، حيث إنه كان يعمل لديه مناديب بنسبة من الأموال، التى يجلبونها له من الأهالى.

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