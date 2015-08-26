قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً أقدم على طعن شرطى إسرائيلى بالقدس

اعتقلت قوات الإسرائيلية منذ قليل فلسطينيا أقدم على طعن شرطى إسرائيلى بالبلدة القديمة فى القدس، حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل اليوم الأربعاء.

يأتى ذلك بعد قيام جرافات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأربعاء، بهدم منشآت سكنية وتجارية فى بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وأفادت مصادر بأن قوة كبيرة من جيش وشرطة الاحتلال وأفراد القوات الخاصة برفقة طواقم ما تسمى "الإدارة المدنية" اقتحموا العيزرية، وشرعوا فى هدم وتجريف منشآت سكنية وتجارية تعود للمسئول فى حركة "فتح" سامى أبوغالية، وبعضها مؤجر لعدة عائلات من القدس والخليل والعيزرية وعرب الجهالين.