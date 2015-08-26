حكومة الأنبار العراقية تدعو الدول العربية للمشاركة فى إعمار المحافظة

دعا صباح كرحوت رئيس حكومة الأنبار العراقية المحلية اليوم الاربعاء، الدول العربية إلى المساهمة فى إعمار المحافظة بعد تحريرها من تنظيم داعش.

وقال كرحوت، إن محافظة الأنبار أصبحت بفعل الدمار مكانا غير صالح للعيش، وأن الحرب المستمرة فى المحافظة منذ عامين متتاليين ضد القوات العسكرية العراقية خلفت كما هائلا من الدمار فى البنى التحتية من الدوائر والمبانى الحكومية والجسور والمصانع ومنازل المدنيين" .

وأضاف: "من الصعب على الدولة العراقية التى تعيش أزمة اقتصادية كبيرة ستؤثر على البلاد فى السنين القادمة، أن تعمل على إعادة الإعمار حيث تحتاج الى فترة إعمار تستغرق 7 سنوات لشدة الدمار الذى حل بها ".

ودعا رئيس حكومة الأنبار "الدول العربية المساهمة فى إعادة إعمار المحافظة من خلال التنسيق مع الحكومة العراقية ودفع الشركات الاستثمارية الدخول إلى المحافظة للارتقاء بها اقتصاديا".

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