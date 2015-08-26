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العثور على 50 جثة لمهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل الليبية

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العثور على 50 جثة لمهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل الليبية العثور على 50 جثة لمهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل الليبية
قال خفر السواحل الإيطالى، إنه تم العثور اليوم الاربعاء، على جثامين نحو 50 مهاجراً غير شرعى فى قارب قبالة السواحل الليبية .

وأضاف خفرالسواحل فى بيان له، أن سفينة بوسايدون السويدية التى تعمل مع وكالة "فرونتكس" لضبط الحدود التابعة للاتحاد الأوروبى توجهت لمساعدة من كانوا فى القارب الذى عثر فيه على 50 جثة ،لافتا أن نداءات استغاثة أرسلت اليوم من عشرة قوارب تواجه الصعاب فى البحر على بعد 50 كيلومترا من السواحل الليبية ، ونفذت خمس عمليات أدت لإنقاذ 430 مهاجرا غير شرعى ، لكن عمليات أخرى لا تزال مستمرة.
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