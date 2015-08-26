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بالصور.. محافظ القليوبية يجتمع بقيادات التعليم لبحث استعدادات العام الدراسى

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اجتمع المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية اليوم بقيادات التربية والتعليم بالمحافظة بمناسبة قرب إستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك لبحث الاستعدادات اللازمة لدخول الطلاب المدارس.

حيث طالب المعلمون بأن يبذلوا كل طاقتهم في عملهم وحمل الأمانة وتوصيلها لأبنائنا لأنهم أمانة في أعناقنا، مشيرا إلى أنه لا يعنيه البنيان بقدر جوهر الرسالة العلمية المقدمة للطلبة في المدرسة معترفا أنه يوجد قصور، ولكن نحاول بقدر الإمكان إزالتها والقضاء على بعض الظواهر السلبية التي ظهرت في الأونه الأخيرة كالدروس الخصوصية وغياب الطلاب من المدارس، مشيرا إلى انه سيتعامل بكل شدة مع كل من يقصر في رفض تلك الظواهر.

واكد عبد الظاهر على استعداد التام لتذليل كافة الصعاب التى قد تواجه الطلاب فى الالتحاق بالتعليم وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة، لاستيعاب كافة المتقدمين بمختلف المراحل التعليمية إيمانا بأن التعليم حق لكل مواطن كالماء والهواء.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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مصر 365

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