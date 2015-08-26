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رئيس جامعة بنها لا تداخل ولا وصاية على الأنشطة الطلابية بالجامعة

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أكد الدكتور على شمس الدين، رئيس جامعة بنها، أنه لا تداخل ولارقابة على الأنشطة الطلابية، ولا تداخل فى شئونهم فلا يوجد وصاية أو أبوة طاغية بجامعة بنها.

وأشار رئيس الجامعه خلال استقباله اتحاد طلاب الجامعة، بحضور الدكتور جمال إسماعيل، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سليمان مصطفى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأضاف شمس الدين، أن الاتحادات الطلابية هى الممثل الشرعى لطلاب الجامعات، وأن تنظيمات أو مسميات طلابية أخرى تضر بالطلاب والعمل الأكاديمى.. وتنتقص من حقوق الاتحادات الطلابية المنتخبة.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة إجراء الانتخابات الطلابية مع بداية العام الدراسى الجديد تطبيقاً للقانون، وأكد على ثقته الكاملة فى قيادات الطلاب بجامعة بنها ووعيهم بالتحديات، التى تواجه الوطن وضرورة التكاتف للحفاظ على مؤسسات الدولة ومواجهة اليمين الدينى المتطرف وجميع صور التشدد.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن جامعة بنها هى أول الجامعات إنشاء لفكرة المبادرات الطلابية وتضم أقوى المبادرات، وقال: لابد من تنوع هذه المبادرات بين رياضية وثقافية وفنية....إلخ، مع ربطها بالاتحادات الطلابية.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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