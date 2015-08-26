السلامة المهنية بالبحيرة تشترط الحماية المدنية فى بناء المنشآت الحكومية

أوصت اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية، بمحافظة البحيرة، فى جلستها اليوم برئاسة المهندسة نادية عبده، نائب المحافظ، بضرورة مراعاة اشتراطات الحماية المدنية.. والتأكد من وجود سلالم للطوارئ وشبكة لإطفاء الحريق قبل بناء فى أى منشأة حكومية جديدة.

كما اشترطت مراعاة تواجد المنشآت الصناعية الجديدة خارج الأحوزة العمرانية، والعمل على إنشاء مناطق صناعية لنقل الأنشطة الخطرة والمقلقة للراحة خارج الكتل السكنية.

كما أوصت لجنة السلامة المهنية بعمل دورات تدريبية مجانية للعاملين بالجهاز الإدارى أو القطاع الخاص على أعمال الحماية المدنية وتفعيل دور السلامة والصحة المهنية داخل المؤسسات الحكومية، وكليات جامعة دمنهور، ودعم الكوادر الفنية بالسلامة والصحة المهنية بمفتشين وأخصائيين جدد للقيام بأعمال التفتيش على أكبر عدد من المنشآت الحكومية والقطاع الخاص.