أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

السلامة المهنية بالبحيرة تشترط الحماية المدنية فى بناء المنشآت الحكومية

Google+ Print
السلامة المهنية بالبحيرة تشترط الحماية المدنية فى بناء المنشآت الحكومية السلامة المهنية بالبحيرة تشترط الحماية المدنية فى بناء المنشآت الحكومية
أوصت اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية، بمحافظة البحيرة، فى جلستها اليوم برئاسة المهندسة نادية عبده، نائب المحافظ، بضرورة مراعاة اشتراطات الحماية المدنية.. والتأكد من وجود سلالم للطوارئ وشبكة لإطفاء الحريق قبل بناء فى أى منشأة حكومية جديدة.

كما اشترطت مراعاة تواجد المنشآت الصناعية الجديدة خارج الأحوزة العمرانية، والعمل على إنشاء مناطق صناعية لنقل الأنشطة الخطرة والمقلقة للراحة خارج الكتل السكنية.

كما أوصت لجنة السلامة المهنية بعمل دورات تدريبية مجانية للعاملين بالجهاز الإدارى أو القطاع الخاص على أعمال الحماية المدنية وتفعيل دور السلامة والصحة المهنية داخل المؤسسات الحكومية، وكليات جامعة دمنهور، ودعم الكوادر الفنية بالسلامة والصحة المهنية بمفتشين وأخصائيين جدد للقيام بأعمال التفتيش على أكبر عدد من المنشآت الحكومية والقطاع الخاص.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365