بالصور..محافظ الأقصر يستقبل وفدا من "اليونيسكو" لبحث تطوير قرية حسن فتحى

استقبل محافظ الأقصر، محمد بدر، وفدا من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لبحث إعادة مشروع تطوير قرية حسن فتحى فى البر الغربى بالأقصر.

وقام الوفد بجولة تفقدية فى موقع قرية حسن فتحى لمعاينة المبانى على الطبيعة ومشاهدة آثار الانهيارات الجزئية لبعض مبانى الموقع لإعادة ترميمها، باعتبارها منشآت فريدة من نوعها ذات شهرة عالمية وتتميز بطابعها المعمارى الذى يعتمد على الخامات والتقنيات المحلية.

ومن جانبه قال المخرج المسرحى أحمد الجمل، إن وفد اليونسكو توصل إلى قرار يتصل ببدء أعمال الترميم بالقرية خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك بعدما أتيح لهم الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، مشيراً إلى أن القرية تعرضت خلال الفترة الماضية إلى الكثير من الأهمال الذى تسبب فى تدمير عدد من مبانيها.

ويذكر أن قرية حسن فتحى فى القرنة تكتسب شهرة عالمية بسبب كتاب عمارة الفقراء، الذى يسرد فيه قصة بنائها لاستيعاب المهجرين من مناطق المقابر الفرعونية فى البر الغربى، وبدأ بنائها عام 1946 معتمدا فى تصميم المنازل على الخامات والمواد المحلية، وتأثره بالعمارة الإسلامية، حيث القباب التى استخدمت بدلا من الأسقف، كما شيدت ثلاث مدارس بالقرية، ومسجد كبير وقصر ثقافة يحمل اسم حسن فتحى، ومسرحًا مبنيًا على الطراز الرومانى، إلى جانب حمام سباحة.



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