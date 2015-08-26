محافظ الإسماعيلية يمنح مهلة شهرين لتركيب كاميرات مراقبة بجميع المؤسسات

أصدر اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية قرارا بإعطاء مهلة لمدة شهرين لتركيب منظومة كاميرات المراقبة الإلكترونية بجميع المؤسسات والمصالح الحكومية لتأمينها مع ربطها بالمنظومة الرئيسة للمحافظة للمراقبة الإلكترونية .

وأكد المحافظ على أن الفترة الحالية تحتاج منا جميعا إلى بذل ومضاعفة كافة الجهود وتكثيف المتابعة لجميع الأعمال والمشروعات الحدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة ومتابعة نسب التنفيذ والالتزام بالبرامج الزمنية والتوقيتات المحددة لنهوها مع الأخذ فى الاعتبار تطوير ورفع مستوى الأداء لجميع العاملين فى كافة المحاور بمختلف الأجهزة التنفيذية للمحافظة وبشكل غير نمطى مؤكدا على أنه لم يعد لدينا رفاهية فى الوقت وأنه لا مجال للتراخى والتكاسل وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع من أجل مواكبة تطورات تلك المرحلة الراهنة واستعادة ثقة المواطن فى الأجهزة التنفيذية والحكومة.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الإسماعيلية لجلسة الاجتماع الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة التى عقدها بحضور اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية والمهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة .

واستعرض محافظ الإسماعيلية البيان التفصيلى لتقرير المتابعة الدورى لتنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات فى أخر جلسة للمجلس ومتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية والتنموية المدرجة بالخطة الاستثمارية الجديدة للمحافظة للعام المالى الحالى 2016/2015 .

وأكد المحافظ على جميع المسؤلين والمعنيين بسرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات والترتيبات لاستقبال العام الدراسى الجديد ومراجعة كافة الأمور المتعلقة بالمنظومة التعليمية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها وضرورة تكثيف وتضافر الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية فى العمل بمنظومة النظافة العامة وتكثيف حملات رفع وإزالة الاشغالات بالإضافة إلى تفعيل خطة المحافظة فى تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق والميادين والشوارع الرئيسية والفرعية والمناطق الشعبية وتفعيل سبل التواصل مع المواطنين وحسن معاملتهم وتيسير وتبسيط إجراءات الخدمات الجماهيرية مع الأخذ فى الاعتبار التركيز على المتابعة الميدانية من جميع المسئولين والعمل على سرعة الإنجاز فى تلبية مطالب المواطنين.

وطالب المحافظ بسرعة الانتهاء من وضع كافة الترتيبات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك والتأكيد على منع إقامة شوادر لبيع رؤوس الماشية ولحوم الأضاحى الحية بشوارع المدينة وتخصيص أماكن محددة لها من أجل الحفاظ على المظهر الحضارى ومنع التلوث البيئى .