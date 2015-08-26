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بالصور.. رئيس المجلس القومى للقبائل العربية والمصرية يدعو إلى وحدة القبائل

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عقد المجلس القومى للقبائل العربية والمصرية برئاسة الربان عمر المختار صميدة، مؤتمره الخامس وسط حشد كبير بمحافظة القليوبية بمركز الخانكة.

حضر المؤتمر لفيف كبير من قيادات المجلس ورموزه وشيوخ وعواقل وشباب القبائل العربية والمصرية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، كما شهد حضور اللواء أحمد زغلول رئيس جهاز شئون القبائل والعمده نايف جيرة الله نائب المنسق العام عضو الهيئة العليا للمجلس والمستشار سليمان عبد العزيز والحاج حمدى عودة واللواء طه سيد طه نائب رئيس المجلس والدكتور محسن البطران المنسق العام والشيخ سالم الجبيلى شيخ مشايخ سيناء، واللواء طارق رسلان نائب رئيس المجلس والشيخ حمد سويلم شيخ مشايخ العيايدة.

ودعا الربان عمر المختارصميدة، رئيس المجلس إلى وحدة القبائل العربية والمصرية الوطنية الشريفة في صف الجيش و الشرطة لدعمهم للقضاء على الإرهاب .

وأشاد رئيس المجلس بالدور الكبير الذي قامت القبائل السيناوية به في مساندة الجيش في رحلة حفر قناة السويس الجديدة المشروع الذى يعد من أكبر المشاريع القومية المصرية، داعيا القبائل العربية والمصرية لأختيار مرشحين لمجلس الشعب ويتم الأتفاق من أجل اختيار مرشح واحد مضمون للحصول على الدعم من كل القبائل العربية.

وتحدث الشيخ حمد سويلم شيخ مشايخ العيايدة، عن إنتصارات الجيش المصرى فى حرب أكتوبر المجيد ودوره الكبير فى الحرب وكان كل ذلك بفضل أبناء القبائل العربية والمصرية واتحادهم مع جهاز المخابرات واتحاد أبناء قبائل على شبه جزيرة سيناء.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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