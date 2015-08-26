ضبط مصنع ملابس جينز فى الإسماعيلية يقلد الماركات العالمية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث التموين من ضبط مصنع للملابس الجينز يقلد الماركات العالمية.

تلقى اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية بالاسماعيلية إخطارا من العقيد ولاء رضوان رئيس مباحث تموين الإسماعيلية يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات ــ مُفادها قيام المدعو (ع. ش. ا) 41 سنة بإدارة مصنع ملابس لإنتاج الجينز ، بناحية أرض الجمعيات ــ دائرة قسم ثالث ، وقيامه بوضع ملصقات عليها لإيهام المستهلكين بكونها مستوردة.

تمكنت مباحث تموين الإسماعيلية من استهداف المصنع المُتحرى عنه، حيث تم ضبط 358 بنطال جينز رجالى عليهم ملصقات داخلية باللغة الأجنبية وكذا 600 متر قماش جينز رجالى بداخله حوالى ع150 ملصق مدون عليه باللغة الانجليزية ، وبمواجهته اعترف بعدم وجود ترخيص للمصنع.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.