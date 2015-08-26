أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضبط مصنع ملابس جينز فى الإسماعيلية يقلد الماركات العالمية

Google+ Print
ضبط مصنع ملابس جينز فى الإسماعيلية يقلد الماركات العالمية ضبط مصنع ملابس جينز فى الإسماعيلية يقلد الماركات العالمية
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث من ضبط مصنع للملابس الجينز يقلد الماركات العالمية.

تلقى اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية بالاسماعيلية إخطارا من العقيد ولاء رضوان رئيس مباحث تموين الإسماعيلية يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات ــ مُفادها قيام المدعو (ع. ش. ا) 41 سنة بإدارة مصنع ملابس لإنتاج الجينز ، بناحية أرض الجمعيات ــ دائرة قسم ثالث ، وقيامه بوضع ملصقات عليها لإيهام المستهلكين بكونها مستوردة.

تمكنت مباحث تموين الإسماعيلية من استهداف المصنع المُتحرى عنه، حيث تم ضبط 358 بنطال جينز رجالى عليهم ملصقات داخلية باللغة الأجنبية وكذا 600 متر قماش جينز رجالى بداخله حوالى ع150 ملصق مدون عليه باللغة الانجليزية ، وبمواجهته اعترف بعدم وجود ترخيص للمصنع.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد