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"المفوضين" توصى بقبول دعوى عمرو دياب ووقف برنامج "أيام فى حياة الهضبة"

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"المفوضين" توصى بقبول دعوى عمرو دياب ووقف برنامج "أيام فى حياة الهضبة" "المفوضين" توصى بقبول دعوى عمرو دياب ووقف برنامج "أيام فى حياة الهضبة"
أوصت الدائرة الثانية بهيئة المفوضين، برئاسة المستشار صلاح خليل، بقبول دعوى الفنان ووقف بث عرض وإعادة برنامج المفاجأة "أيام فى حياة الهضبة" على قناة mbc ، أو غيرها من القنوات التى تبث عبر القمر الصناعى نايل سات.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، قررت تأجيل الدعوى القضائية المقامة من الفنان عمرو دياب، لوقف بث قناة إم بى سى مصر، لعرضها برنامج "المفاجاة.. أيام فى حياة الهضبة"، دون الرجوع أو الحصول على إذن منه.

وقال دياب فى دعواه رقم 34857 لسنة 69 ق، إنه فوجئ بإذاعة البرنامج الذى يقدمه المذيع ممدوح موسى، وإن ما أذيع به ابتداء من حلقة 1مارس الجارى هو حوار سبق إجرائه معه منذ مدة تزيد على 10 سنوات.

وأشارت الدعوى إلى أن بعض ما أذاعه البرنامج من مشاهد تم تصويرها خلسة ودون علمه أو موافقة كتابية منه، بما يمثل انتهاكا لحريته الشخصية، مضيفا أنه لم يصرح لموسى بإذاعة ذلك الحوار بأى طريقة كانت فى وسائل الإعلام، مشيرا إلى أنه فوجئ بإذاعة قناة إم بى سى مصر للحوار، مستغلة صورته وصوته، ما يمثل تعديا على حقوقه.

وأوضح دياب أن المشرع المصرى قرر الحماية المالية للفنانين، إلى جانب حمايتهم من الناحية الأدبية، لافتا إلى أن تلك الحقوق المالية تخول لهم استغلال ما قاموا بأدائه من مصنفات بما يدر عليهم عائدا ماليا.

وأكد أن القانون يتطلب موافقة الفنان أو ترخيصه قبل إتاحة فنه للجمهور بأى شكل كان، وأن قناة إم بى سى مصر خالفت الضوابط الإعلامية الحرة وميثاق الشرف الإعلامى.

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مصر 365

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