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القبض على عاطل بـ"هيروين" فى الإسماعيلية

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القبض على عاطل بـ"هيروين" فى الإسماعيلية القبض على عاطل بـ"هيروين" فى الإسماعيلية
ألقى رجال مباحث مركز شرطة فايد بالإسماعيلية القبض على عاطل بحوزته كمية من الهيروين بقصد الاتجار.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية، إخطارا من العميد أحمد الشافعى رئيس المباحث بنجاح المقدم أحمد عبد الله رئيس مباحث فايد، ومعاونيه فى القبض على (ر. أ . ى) 34 سنة عاطل مقيم كسفريت بدائرة المركز، مطلوب ضبطه فى القضية رقم 1248 جنح لسنة 2008 "تبديد" حال استقلاله الدراجة النارية رقم 2973 الإسماعيلية، وبحوزته 13 لفافة صغيرة الحجم من جوهر الهيروين المخدر، وزنت حوالى 10 جرامات ومبلغ 80 جنيها وتليفون محمول واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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