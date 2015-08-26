الداخلية تزيل 86 عشة خشبية على أملاك الدولة بالجيزة

نجحت وزارة الداخلية فى إزالة 86 عشة خشبية بمحاذاة سور السكة الحديد بدائرة قسم شرطة الدقى، وذلك خلال حملة أمنية مكبرة لتنفيذ قرار محافظ الجيزة بإزالة التعديات على أملاك الدولة.

وقال – بيان صادر عن وزارة الداخلية – إن الحملة جاءت استمرارًا لمواصلة الجهود الأمنية المبذولة لمعاونة الأجهزة الإدارية لتفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة، ومنافع الرى، ومجرى نهر النيل، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وبحسب البيان قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى بحملة أمنية مكبرة لتنفيذ قرار محافظ الإقليم بإزالة (86) عشة خشبية مثلت تعديات على أملاك الدولة بمحاذاة شريط السكة الحديد، بمنطقة كوبرى همفرس بدائرة قسم شرطة الدقى، وتسكين قاطنيها بعدد (75) وحدة سكنية بثلاثة عقارات بذات المكان، بالإضافة إلى رفع كل صور الإشغالات بالمكان وضبط عدد من الباعة الجائلين وقد لاقى ذلك استحسان المواطنين.