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الحكومة توافق على تعديل بعض مسميات المحاكم الابتدائية

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الحكومة توافق على تعديل بعض مسميات المحاكم الابتدائية الحكومة توافق على تعديل بعض مسميات المحاكم الابتدائية
أعلن مجلس الوزراء اليوم الأربعاء أنه بغرض تقريب جهات التقاضى فى بعض المحافظات، وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض مسميات المحاكم الإبتدائية الواردة بالقانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية، وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، وذلك دون المساس باختصاص المحاكم التى تم إنشاؤها أو الحدود الإدارية الخاصة بمحاكمها الجزئية، وذلك على النحو التالى:

محكمة جنوب الجيزة الابتدائية لتكون محكمة 6 أكتوبر الابتدائية ومحكمة شمال الجيزة الابتدائية لتكون محكمة الجيزة الابتدائية ومحكمة شمال بنها الابتدائية لتكون محكمة بنها الابتدائية ومحكمة جنوب بنها الابتدائية لتكون محكمة شبرا الخيمة الابتدائية ومحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية لتكون محكمة الإسكندرية الابتدائية ومحكمة غرب الإسكندرية الابتدائية لتكون محكمة الإسكندرية الجديدة الابتدائية ومحكمة غرب طنطا الابتدائية لتكون محكمة طنطا الابتدائية ومحكمة شرق طنطا الابتدائية لتكون محكمة المحلة الكبرى الابتدائية .

وتضمن القرار محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية لتكون محكمة الزقازيق الابتدائية ومحكمة شمال الزقازيق الابتدائية لتكون محكمة ههيا الابتدائية ومحكمة جنوب المنصورة الابتدائية لتكون محكمة المنصورة الابتدائية ومحكمة شمال المنصورة الابتدائية لتكون محكمة دكرنس الابتدائية ومحكمة شمال دمنهور الابتدائية لتكون محكمة دمنهور الابتدائية ومحكمة جنوب دمنهور الابتدائية لتكون محكمة إيتاى البارود الابتدائية ومحكمة شمال أسيوط الابتدائية لتكون محكمة أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية لتكون محكمة منفلوط الابتدائية .

وتختص محكمة استئناف طنطا بالنظر فى استئناف الأحكام الصادرة من كل من محكمة بنها الابتدائية، محكمة شبرا الخيمة الابتدائية، محكمة طنطا الابتدائية، محكمة المحلة الكبرى الابتدائية وتختص محكمة استئناف الإسكندرية بالنظر فى استئناف الأحكام الصادرة من كل من محكمة الإسكندرية الابتدائية، محكمة الإسكندرية الجديدة الابتدائية، محكمة مرسى مطروح الابتدائية، محكمة دمنهور الابتدائية، محكمة ايتاى البارود الابتدائية وتختص محكمة استئناف المنصورة بالنظر فى استئناف الأحكام الصادرة من كل من محكمة الزقازيق الابتدائية، محكمة ههيا الابتدائية، محكمة المنصورة الابتدائية، محكمة دكرنس الابتدائية وتختص محكمة استئناف أسيوط بالنظر فى استئناف الأحكام الصادرة من كل من محكمة أسيوط الابتدائية، محكمة منفلوط الابتدائية، محكمة الوادى الجديد الابتدائية .

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