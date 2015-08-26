الحكومة توافق على تنفيذ مشروع قطار مكهرب بين مدينة السلام والعاصمة الجديدة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على تنفيذ مشروع خط القطار المكهرب الذي يربط في مرحلته الأولى بين مدينة السلام بشرق القاهرة ومدينة العاشر من رمضان مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، بنظام التمويل والتنفيذ، عن طريق اتحاد الشركات الصينية (CREEC/AVIC)، مع الموافقة على اتخاذ إجراءات التفاوض الفني والمالي مع الجانب الصيني للوصول لأفضل الشروط الفنية والتجارية، وكذا أعمال الصيانة لمدة 10 سنوات.

وأشار وزير النقل إلى أن المشروع يحتوى أيضاً على خط سكك حديدية للربط بين مدينتي الروبيكي وبلبيس مروراً بمدينة العاشر من رمضان، ويخدم مناطق مدن السلام والعبور والشروق والمستقبل وبدر والروبيكي والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة

وأضاف الوزير أن طول المرحلة الأولى من خط القطار المكهرب يبلغ حوالي 67.846 كم، ما بين سطحي وعلوي ونفقي، ويلغ عدد المحطات 12 محطة، ويصل عدد القطارات إلى 22 قطاراً، يتكون كل قطار من 6 عربات بطول 120 م، وتصل سرعة القطار إلى 120 كم/ساعة، ليصل زمن الرحلة إلى 57 دقيقة.

وأشار الوزير إلى أنه من المقرر أن يبلغ عدد الرحلات اليومية للقطار المكهرب 162 رحلة، وسعة القطار 1482 راكب، ومدة تشغيل تبلغ 18 ساعة كل يوم، وزمن التقاطر 4 دقائق في أوقات الذروة، يتزايد كلما بعدنا عن ساعات الذروة حتى يصل إلى 15 دقيقة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم توقيع الإتفاقية الإطارية لهذا المشروع أثناء زيارة السيد رئيس الجمهورية خلال شهر ديمسبر 2014 لجمهورية الصين الشعبية، وذلك بين وزارة النقل المصرية ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، وشركة (AVIC/CREEC) الحكومية الصينية، بغرض تنفيذ وتمويل المشروع من الحكومة الصينية ممثلة في بنك التصدير والإستيراد الصيني، بحدود تمويل 1.5 مليار دولار.

كما تم عقد إجتماع على هامش مؤتمر دعم وتنمية الإقتصاد بشرم الشيخ في مارس الماضي، بين وزير النقل ووزير التجارة الصيني، وتم الاتفاق على تدبير التمويل للمشروع من الحكومة الصينية، وكذا قيام الجانب الصيني بالإنتهاء من دراسات الجدوى الإقتصادية وكذا الدراسات البيئية.