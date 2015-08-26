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رسميا – إيارمندي يعود إلى سوسيداد.. وريال مدريد يخسر 17 مليون يورو

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رسميا – إيارمندي يعود إلى سوسيداد.. وريال مدريد يخسر 17 مليون يورو رسميا – إيارمندي يعود إلى سوسيداد.. وريال مدريد يخسر 17 مليون يورو

عاد اسير إيارمندي لاعب خط وسط ريال مدريد إلى ناديه السابق ريال سوسيداد بعد عامين فقط قضاهم رفقة الفريق الملكي.

ونشر الموقع الرسمي لريال مدريد ونظيره في سوسيداد الإعلان الرسمي عن التوصل لاتفاق فيما بينهما يقتضي بانتقال إيارا على سبيل البيع النهائي.

وعلى الرغم من عدم الإعلان عن قيمة الصفقة المادية، إلا أن التقارير الصحفية أشارت إلى أنها تبلغ 15 مليون يورو بعقد يمتد لست سنوات.

وكان إيارا قد انضم للريال في صيف عام 2013 قادما من سوسيداد مقابل 32 مليون يورو، أي أن ريال مدريد خسر في عامين 17 مليون يورو.

وتوج اللاعب الإسباني مع ريال مدريد بأربعة ألقاب بواقع دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، وكأس إسبانيا.

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