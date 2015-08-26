قرعة تاريخية لدوري أبطال أوروبا بمشاركة خمسة أندية إسبانية

(إفي): سيكون مركز (جريمالدي) للمؤتمرات بإمارة موناكو الفرنسية غدا الخميس شاهدا على مراسم قرعة تاريخية لمجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتشهد القرعة حدثا تاريخيا هذا الموسم بوجود خمسة أندية إسبانية في دور المجموعات بعد تأهل فالنسيا أمس الثلاثاء على حساب موناكو الفرنسي (4-3) في مجموع اللقائين، هي برشلونة حامل اللقب وريال مدريد وأتليتكو مدريد وسيفيليا، الفائز ببطولة الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

ولم يحدث من قبل أن شاركت خمسة أندية من دولة واحدة في نفس النسخة من البطولة.

وتتصدر إسبانيا المشهد خلال القرعة بفضل تكريم فريق برشلونة، الذي فاز بلقبه الخامس الموسم الماضي وانضم إلى "قائمة الشرف" التي تتضمن الفرق الفائزة بهذا اللقب الكبير خمس مرات على الأقل.

وتضم القائمة فرق ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي. كما تضم هذه القائمة أياكس أمستردام الهولندي الفائز بلقب البطولة في ثلاث مناسبات متتالية.

وسيحضر القرعة ممثلا عن الفريق الكتالوني خمسة لاعبين يمثلون الأجيال التي فازت بالألقاب الخمسة وهم أندوني زوبيزاريتا (1992) وجوليانو بيليتي (2006) وكارليس بويول (2009) وإيريك أبيدال (2011) وأندريس إنييستا (2015) والذين سيتولون سحب القرعة.

وعدل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) من نظام اختيار رؤوس المجموعات لتصبح الفرق الثمانية بطلة الدوريات الأهم في القارة، عوضا عن الفرق الثمانية صاحبة أفضل معامل نتائج في أوروبا.

وعليه، ستكون فرق برشلونة وتشيلسي وبايرن ميونخ ويوفنتوس وبنفيكا وباريس سان جيرمان وزينيت سان بطرسبرج وآيندهوفن على رأس المجموعات الثمانية.

ولم يسبق للفرق الثلاث الأخيرة الوقوع على رأس مجموعة في دوري الأبطال من قبل، كما لم يبلغ يوفنتوس هذه المكانة منذ موسم 2003-2004.

وستتواجد فرق ريال مدريد وأتليتكو مدريد وفالنسيا وبورتو وآرسنال ومانشستر سيتي في المستوى الثاني، فضلا عن سيفيليا الذي يحتاج لإقصاء مانشستر يونايتد وباير ليفركوزن ليتواجد في نفس المستوى.

بينما سيضم المستوى الثالث فرق أوليمبيك ليون (فرنسا) ودينامو كييف (أوكرانيا) وأولمبياكوس (اليونان) وجالاتا سراي (تركيا) وروما (إيطاليا) وبروسيا مونشنجلادباخ وفولفسبورج (ألمانيا) ودينامو زغرب (كرواتيا) ومكابي تل أبيب (إسرائيل) وجنك (بلجيكا) ومالمو (السويد).

وسيكون من بين الحضور البارزين في تلك القرعة، لاعبا عملاقي مدينة ميلانو الإيطالية المعتزلان، باولو مالديني نجم ميلان، وخافيير زانيتي نجم إنتر ميلانو، كممثلين عن الملعب الذي سيحتضن عرس النهائي "سان سيرو" بمدينة ميلان الإيطالية.

يذكر أن نهائي البطولة الأكبر في القارة العجوز سيقام يوم 28 مايو من العام المقبل.

ومن المقرر أن تلعب الجولة الأولى لدور المجموعات يومي 15 و16 سبتمبر المقبل بينما ستلعب الجولة الأخيرة يومي 8 و9 ديسمبر المقبل.

وستجرى مراسم قرعة الدور ثمن النهائي يوم 14 ديسمبر المقبل في مدينة نيون السويسرية.

وسيقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، على هامش القرعة، بالإعلان عن أفضل لاعب في أوروبا خلال الموسم المنقضي وهي الجائزة التي يتنافس عليها الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوائي لويس سواريز، ثنائي فريق برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد والفائز بلقب العام الماضي.

وعلى الصعيد النسائي، تتنافس الفرنسية أماندين هنري والألمانيتان دزينيفر ماروزسان وسيليا ساسيتش على جائزة أفضل لاعبة.