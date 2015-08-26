الغربية تستعد لتشييع جثمان 2 من أبنائها شهداء الغدر بسيناء

تستعد محافظة الغربية لتشييع جثمان 2 من أبنائها والذين استشهدا فى الهجوم الإرهابى الذى استهدف مكتب بريد بشمال سيناء وهما كل من أحمد عبد الله أبو العنين مبروك مقيم قرية كفر مسعود مركز طنطا، رمضان حسين رجب الصياد من قرية حصة أبار مركز بسيون.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأعلنت مديرية أمن الغربية عن تشييع جثمان الشهيدين فى جنازة عسكرية مهيبة من المسجد الأحمدى بطنطا فور وصول الجثامين يتقدمها مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا واللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية وقيادات الأمنية بالمديرية وزملاء الشهدين وأقاربهم.