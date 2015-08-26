حبس موظف وزوجته يديران شقة دعارة أعلى قسم شرطة العجوزة

أمر أحمد خطاب مدير نيابة العجوزة، بإشراف المستشار أحمد دبوس رئيس النيابة بحبس موظف وزوجته وساقطتين 4 أيام على ذمة التحقيق، كونوا شبكة دعارة داخل شقة بعقار أعلى قسم شرطة العجوزة، كما قررت النيابة إخلاء سبيل راغبى المتعة.

أنكر المتهمون ارتكابهم للواقعة بينما أقر راغبو المتعة بتفاصيل الواقعة، وأن المتهمين كانوا يتقاضون مبالغ مالية نظير ممارسة الجنس مع ساقطات عن طريق نشر اعلانات بوجود نادى صحى.

وكشفت تحقيقات النيابة التى باشرها محمد السيوفى وكيل أول نيابة العجوزة، أن المتهمة الأولى استأجرت شقة أعلى قسم شرطة العجوزة، وأوهمت السكان بأنها نشاطها شركة بينما كانت تنشر إعلانات بأنها "ناد صحى" وكان الشباب والساقطات يترددوا على الشقة لممارسة الرزيلة، واختارت المتهمة شقة بعقار به قسم شرطة العجوزة لإبعاد الشبهات عنها حتى وصلت معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث الآداب بأن المتهمة وزوجها يديران الشقة للأعمال المنافية للآداب .

كان اللواء محمد ذكاء الدين مدير النشاط الداخلى قد تلقى معلومات تفيد بقيام سيدة تدعى "ياسمين" وزوجها بإنشاء شبكة للأعمال المنافية للآداب عن طريق ستار لعدم كشف أمرهم، حيث استغل المتهمون إحدى الشقق بمنطقة العجوزة ووضع لافتات تحمل اسم شركة للتمويل والعقارات ومكونة من مكتب فى الرسبشن وسرير داخل غرفتين بالشقة مجهزة إضاءات خافتة .