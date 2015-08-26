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رسمياً.. "جازبروم" الروسية توقع عقد توريد الغاز المسال لمصر حتى عام 2019

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رسمياً.. "جازبروم" الروسية توقع عقد توريد الغاز المسال لمصر حتى عام 2019 رسمياً.. "جازبروم" الروسية توقع عقد توريد الغاز المسال لمصر حتى عام 2019
وقعت شركة "جازبروم" الروسية مع الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعى"EGAS " عقداً رسمياً لتوريد الغاز الطبيعى المسال لمصر حتى عام 2019، فى ثانى أيام زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لروسيا.

وأوضحت وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء أنه تم الاتفاق بين وروسيا فى شهر مارس الماضى على توريد 35 شحنة من الغاز الطبيعى المسال على مدار 5 سنوات، حيث تحصل مصر على 7 شحنات فى السنة ابتداء من عام 2015.

وأشارت الوكالة الروسية إلى أن ثورات الربيع العربي أدت إلى انخفاض كبير في إنتاج الغاز الطبيعى في مصر ففي عام 2014 انخفض الانتاج 48.7 مليار متر مكعب بحد أقصى 62.7 مليار متر مكعب. M في عام 2009)، مما أدى إلى بلد زيارتها لمصادر خارجية لـ"الوقود الأزرق ".
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مصر 365

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