غداً.."المحامين" تدشن مشروع الإنابة الإلكترونية لتوفير 2000 فرصة عمل

تدشن نقابة المحامين غدا، الخميس، مشروع الإنابة الإلكترونية بنادى المحامين النهرى على كورنيش المعادى، تحت رعاية سامح عاشور، النقيب العام للمحامين.

وقالت النقابة فى بيان لها اليوم، إن مشروع الإنابة الإلكترونية يحقق مصالح المحامين بإنجاز أعمالهم وتحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين، ويخفف من عبء وحدة الاحتكاك اليومى بين المحامين والجهات الأخرى، فضلا عن توفيره 2000 فرصة عمل لشباب المحامين.

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