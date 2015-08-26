بالصور.. توافق فى ملابس "السيسى" و"بوتين" خلال 3 لقاءات متتالية

توافق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مع الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الملابس، وذلك خلال عدد المقابلات التى أجراها الرئيسان معاً سواء فى مصر
أو روسيا.
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تشابهت ملابس الرئيس الروسي مع الرئيس السيسى خلال جولة الرئيس السيسى فى منتجع سوتشى، حيث ظهر الرئيسان ببدلة بدون رابطة عنق.
عقب التجول فى مدينة سوتشى ظهر الرئيسان على متن الطراد الصاروخى موسكفا برابطة عنق متشابهة ونفس البدلة.
واليوم لفت نظر الجميع أن الرئيس بوتين والسيسى يرتديان نفس البدلة برابطة العنق.
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شبكةعيونالإخبارية
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