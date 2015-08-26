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بالصور.. توافق فى ملابس "السيسى" و"بوتين" خلال 3 لقاءات متتالية

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توافق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مع الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الملابس، وذلك خلال عدد المقابلات التى أجراها الرئيسان معاً سواء فى أو روسيا.

اليوم السابع -8 -2015
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تشابهت ملابس الرئيس الروسي مع الرئيس السيسى خلال جولة الرئيس السيسى فى منتجع سوتشى، حيث ظهر الرئيسان ببدلة بدون رابطة عنق.

اليوم السابع -8 -2015

عقب التجول فى مدينة سوتشى ظهر الرئيسان على متن الطراد الصاروخى موسكفا برابطة عنق متشابهة ونفس البدلة.

اليوم السابع -8 -2015

واليوم لفت نظر الجميع أن الرئيس بوتين والسيسى يرتديان نفس البدلة برابطة العنق.

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مصر 365

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