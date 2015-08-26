رئيس الأركان يشهد تدريبات قوات التدخل السريع للقضاء على البؤر الإرهابية

شهد الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من الأنشطة التدريبية غير النمطية التى نفذتها المجموعات القتالية التابعة لقوات التدخل السريع بالاستفادة من الخبرات والنجاحات التى حققتهاالقوات المسلحة بسيناء، والتى تأتى فى اطار الخطة السنوية للتدريب القتالى للقوات المسلحة.

تضمنت الأنشطة بيانا عمليا لأسلوب اقتحام بؤرة إرهابية داخل منطقة للزراعات الكثيفة شملت إجراءات المهارة فى الميدان وتفتيش المناطق الزراعية وإقتحام المبانى والبؤر التى تستخدمها العناصر الإرهابية كأوكار لها .

كما نفذت القوات عرضاً لمعدلات الأداء تم خلاله تنفيذ أعلى المهارات التكتيكية وإجراءات الفك والتركيب وصيانة الأسلحة والمعدات ميدانيا ، وبياناً عمليا للتدريب على تحركات الأفراد والمركبات لإتخاذ أوضاعها والبدء فى تنفيذ أى مهمة تكلف بها لمداهمة البؤر الإرهابية فى المناطق الجبلية والصحراء وتطهيرها وتأمينها بإستخدام مركبات القتال المدرعة .

ونفذت مجموعات أخرى بياناً أخر بإستخدام نظم ومقلدات الرماية بالليزر للهجوم على بؤرة إرهابية.

>وفى نهاية الانشطة ناقش رئيس الأركان القادة والضباط والقوات المنفذة للتدريب فى أسلوب تنفيذ المهام والواجبات المكلفين مطالباً بضرورة تطوير أساليب التدريب القتالى والبعد عن النمطيه فى التنفيذ والتخطيط بما يتماشى مع التحديات والتهديدات الأمنية التى يتم مواجهتها على ارض الواقع.

وأكد على ضروة إستخدام مقلدات المايلز فى كل مراحل التدريبات المختلفة لرفع كفاءة العناصر المشاركة والإستفادة من طبيعة الأرض وعوامل الإخفاء والتمويه لتحقيق النجاح فى تنفيذ كافة المهام .

وأشاد الفريق محمود حجازى بما لمسه من أداء متميز وإستعداد جاد لتنفيذ أى مهمة يكلف بها رجال القوات المسلحة للدفاع عن أمن الوطن وصون مقدساتة ، معرباً عن ثقتة فى قدرة رجال القوات المسلحة على إقتلاع جذور التطرف والإرهاب من كافة ربوع الوطن ، مؤكداً أننا نخوض معركة شريفه ضد أعداء الإنسانية الذين أساؤا للدين وتعاليمه السمحة وأن رجال القوات المسلحة هم خير أجناد الأرض وما يقومون به للقضاء على التطرف والارهاب هوه نصرة للدين وتأكيد للمبادئ الوسطية المعتدلة لديننا الحنيف .

حضر الانشطة التدريبية عدد من كبار قادة القوات المسلحة .