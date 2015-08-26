أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

“البصل المصري” يغزو الأسواق الهندية.. ويعالج الأزمة .. و”الزراعة” تتواصل مع المنتجين لزيادة الصادرات

Google+ Print
“البصل المصري” يغزو الأسواق الهندية.. ويعالج الأزمة .. و”الزراعة” تتواصل مع المنتجين لزيادة الصادرات “البصل المصري” يغزو الأسواق الهندية.. ويعالج الأزمة .. و”الزراعة” تتواصل مع المنتجين لزيادة الصادرات

البصل المصري

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن فتح سوق جديدة لصادرات البصل المصرى فى الهند، نتيجة للظروف البيئية التى تسببت فى تدهور محصول البصل الهندى هذا الموسم.

وقالت الوزارة في بيان ان الكمية المطلوبة من الجانب الهندى من البصل بلغت 70 ألف طن، لافتة انه تم حتى اﻵن تصدير كمية٢١٢١ طن بصل خلال هذا الاسبوع .

واوضحت الوزارة ان ذلك سيساهم في تصريف كميات البصل الموجودة لدى الفﻻحين بأسعار مناسبة مما يحقق هامش ربح مناسب لهم، مشيرة انه سيتم التواصل مع كافة منتجى ومصدري البصل فى لسرعة التواصل والمساهمة فى زيادة الصادرات المصرية منه.

وكان اتفاق جرى بين الجانبين المصري والهندي لتسهيل مرور البصل المصرى إلى السوق الهندى لسد الحاجة منه، حتى بلغ حجم صادر البصل المصرى فى أسبوع إلى أكثر من الفى طن هذا ويتوقع أن تزيد هذه الكمية إلى 70 الف طن هذا العام على أقل تقدير.

وتراوحت البصل فى الهند قبل وصول البصل المصرى ما بين 55 روبية الى 61 روبية للكيلو وتم نزول اﻻسعار بمجرد وصول البصل المصرى من 45 روبية الى 50 روبية للكيلو وهناك توقعات بانخفاض اكبر فى اﻻسعار مع زيادة الكميات الواردة من مصر.

وكانت الهند اعلنت عن وصول أولى شحنات البصل المصرية المصدرة لها وأن واردات البصل المصرى ستساهم فى حل أزمة ارتفاع أسعارالبصل بالهند، فضلا عن تفوق البصل المصرى من ناحية درجة اللون الأحمر وقطر البصل المصرى والذي يتراوح ما بين 60 مم إلى 85 مم .​

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار

طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر