“البصل المصري” يغزو الأسواق الهندية.. ويعالج الأزمة .. و”الزراعة” تتواصل مع المنتجين لزيادة الصادرات

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن فتح سوق جديدة لصادرات البصل المصرى فى الهند، نتيجة للظروف البيئية التى تسببت فى تدهور محصول البصل الهندى هذا الموسم.

وقالت الوزارة في بيان ان الكمية المطلوبة من الجانب الهندى من البصل بلغت 70 ألف طن، لافتة انه تم حتى اﻵن تصدير كمية٢١٢١ طن بصل خلال هذا الاسبوع .

واوضحت الوزارة ان ذلك سيساهم في تصريف كميات البصل الموجودة لدى الفﻻحين بأسعار مناسبة مما يحقق هامش ربح مناسب لهم، مشيرة انه سيتم التواصل مع كافة منتجى ومصدري البصل فى مصر لسرعة التواصل والمساهمة فى زيادة الصادرات المصرية منه.

وكان اتفاق جرى بين الجانبين المصري والهندي لتسهيل مرور البصل المصرى إلى السوق الهندى لسد الحاجة منه، حتى بلغ حجم صادر البصل المصرى فى أسبوع إلى أكثر من الفى طن هذا ويتوقع أن تزيد هذه الكمية إلى 70 الف طن هذا العام على أقل تقدير.

وتراوحت أسعار البصل فى الهند قبل وصول البصل المصرى ما بين 55 روبية الى 61 روبية للكيلو وتم نزول اﻻسعار بمجرد وصول البصل المصرى من 45 روبية الى 50 روبية للكيلو وهناك توقعات بانخفاض اكبر فى اﻻسعار مع زيادة الكميات الواردة من مصر.

وكانت الهند اعلنت عن وصول أولى شحنات البصل المصرية المصدرة لها وأن واردات البصل المصرى ستساهم فى حل أزمة ارتفاع أسعارالبصل بالهند، فضلا عن تفوق البصل المصرى من ناحية درجة اللون الأحمر وقطر البصل المصرى والذي يتراوح ما بين 60 مم إلى 85 مم .​