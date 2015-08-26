صور|«محافظ السويس» يتفقد حالة الأسعار بسوق «الأنصارى» ويبحث مشكلتي الصرف والمحلات المغلقة

قام محافظ السويس اللواء العربي السروي؛ بجولٍة ميدانيٍة، لسوق الأنصاري للخضر والفاكهة والأسماك؛ للإطمئنان على حالة السوق والبائعين وأصحاب المحلات وحركة البيع والشراء وضبط الأسعار.

وشدد المحافظ، على مدير التموين مجدي عبد العال، بمتابعة المحلات داخل السوق ومراجعة الأسعار وإلزام البائعين بالإعلان عن الأسعار وعدم استغلال المواطنين. واستمع المحافظ إلى شكاوى ومطالب أصحاب المحلات، ووجه بتسهيل إجراءات سداد المتأخرات المالية عليهم. وأكد على رئاسة حي السويس بالتنسيق مع الشركة القابضة وإدارة سوق الأنصاري بسرعة حل مشكلة الصرف الصحي بالسوق وتوعية أصحاب المحلات للحفاظ علي شبكة الصرف الصحي وعمل دراسة لإعادة فتح المحلات المغلقة.

رافق المحافظ جولته، كلا من رئيس حي السويس اللواء عبدالعظيم محمد، مدير عام التموين مجدي عبدالعال، رئيس جمعية سوق الأنصاري ايهاب ابو العلا، ومدير السوق العميد كمال الطنبولي.