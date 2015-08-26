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«محافظ السويس» يزور الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بحي عتاقه

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«محافظ السويس» يزور الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بحي عتاقه «محافظ السويس» يزور الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بحي عتاقه

محافظ السويس

قام محافظ السويس اللواء العربي السروي، اليوم الأربعاء، بزيارة جمعية «الصفاء» لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة التوفيق بحي عتاقة لمناقشة المشاكل التي تواجه عملية التأهيل.

وأكدت رئيس الجمعية المهندسة سيدة الشربيني، أن الجمعية بها عدة مراكز لرعاية الأطفال ذوي، الاحتياجات الخاصة، منها مراكز الرعاية والتخاطب والتدخل المبكر.

وتناولت رئيس الجمعية خطوات إنشاء الجمعية ومساهمات رجال الأعمال وابناء السويس والشركات التي ساعدت في إنشاء مبنى الجمعية للوفاء باحتياجات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وبخاصة أصحاب الإعاقة الذهنية.

وتفقد المحافظ الأقسام المختلفة بالجمعية، وأشار إلى ضرورة وجود كيان رسمي يراعي هذه الأنشطة من مواصلة النجاح والتقدم المنشود لهذه الفئة. حضر اللقاء رئيس حي عتاقة  سعيد الليبيدي،  ومدير عام التضامن الاجتماعي الدكتورة وفاء عبده.

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