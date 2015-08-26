شرطة السياحة تضبط شركتين بدون ترخيص فى حملة بوسط القاهرة

تمكن رجال الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، برئاسة اللواء أحمد مصطفى شاهين، من ضبط شركتين بدون ترخيص من وزارة السياحة بمنطقة وسط البلد.. تحت إشراف اللواء علاء السباعى، مدير مباحث الإدارة.

يأتى ذلك فى إطار خطة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، برئاسة اللواء أحمد مصطفى شاهين، مدير الإدارة للتأكد من التزام الشركات السياحة بالتراخيص والضوابط المقررة من وزارة السياحة، وضبط الشركات، التى تمارس الأعمال دون الحصول على التراخيص اللازمة، نظرًا لقرب موسم الحج وسعيا من الإدارة لتنقية السوق السياحية وضبط الشركات، التى تنصب على راغبى أداء الفريضة بالمخالفة للقوانين والضوابط.

شن العقيد محمد عطية، رئيس مباحث الشركات بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، حملة مكبرة على الشركات السياحية بوسط القاهرة، بالاشتراك مع الرائد أحمد يحيى، وقد ضبطت الحملة شركة للسياحة تحمل اسم "الكانزى للخدمات السياحية بشارع شامبليون" لمزاولتها النشاط السياحى بدون الحصول على التراخيص اللازمة، وضبطت الأوراق والمستندات الدالة على مزاولة تلك الأعمال، بالإضافة إلى التحفظ على 24 جواز سفر معدة لتقديمها للسفارات الأوروبية و3 جوازات سفر مدموغة بتأشيرة دولة فرنسا.

وألقت القوة القبض على "كرم . س" 43 سنة مدير الشركة وبمواجهته اعترف بمزاولة النشاط دون ترخيص وجارٍ عرضه على النيابة للتحقيق.

كما ضبطت الحملة شركة للسياحة بشارع رمسيس وصاحبها "مؤمن ى" لمزاولتها النشاط بدون الحصول على التراخيص اللازمة، وضبطت الأوراق والمستندات الدالة على مزاولة تلك الأعمال، وحررت المحاضر اللازمة، وجار عرض المتهمين على النيابة.