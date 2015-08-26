أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على عاطل بحوزته 40 لفافة بانجو فى فايد بالإسماعيلية

Google+ Print
القبض على عاطل بحوزته 40 لفافة بانجو فى فايد بالإسماعيلية القبض على عاطل بحوزته 40 لفافة بانجو فى فايد بالإسماعيلية
تمكنت مباحث مركز فايد بالإسماعيلية من القبض على عاطل بحوزته 40 لفافة بانجو صغيرة الحجم بقصد الاتجار.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام المقدم أحمد عبد الله رئيس مباحث فايد، ومعاونيه بالقبض على (ش. س . م) 36 سنة عاطل مقيم الخنادق ــ دائرة المركز مسجل شقى خطر فئة ج "سرقات عامة"، سبق اتهامه فى 7 قضايا مخدرات وسرقات، وبحوزته 40 لفافة متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 3 كيلوجرامات، ومبلغ مالى قدره 50 جنيها، وتليفون محمول واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، فتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365