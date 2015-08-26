القبض على عاطل بحوزته 40 لفافة بانجو فى فايد بالإسماعيلية

تمكنت مباحث مركز فايد بالإسماعيلية من القبض على عاطل بحوزته 40 لفافة بانجو صغيرة الحجم بقصد الاتجار.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام المقدم أحمد عبد الله رئيس مباحث فايد، ومعاونيه بالقبض على (ش. س . م) 36 سنة عاطل مقيم الخنادق ــ دائرة المركز مسجل شقى خطر فئة ج "سرقات عامة"، سبق اتهامه فى 7 قضايا مخدرات وسرقات، وبحوزته 40 لفافة متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 3 كيلوجرامات، ومبلغ مالى قدره 50 جنيها، وتليفون محمول واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، فتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.