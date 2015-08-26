القبض على عاطل بحوزته 40 لفافة بانجو فى فايد بالإسماعيلية

تمكنت مباحث مركز فايد بالإسماعيلية من القبض على عاطل بحوزته 40 لفافة بانجو صغيرة الحجم بقصد الاتجار.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام المقدم أحمد عبد الله رئيس مباحث فايد، ومعاونيه بالقبض على (ش. س . م) 36 سنة عاطل مقيم الخنادق ــ دائرة المركز مسجل شقى خطر فئة ج "سرقات عامة"، سبق اتهامه فى 7 قضايا مخدرات وسرقات، وبحوزته 40 لفافة متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 3 كيلوجرامات، ومبلغ مالى قدره 50 جنيها، وتليفون محمول واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، فتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.