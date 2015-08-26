القبض على 4 عاطلين سرقوا طالبًا بالإكراه فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث قسم أول الإسماعيلية من القبض 4 عاطلين قاموا بسرقة طالب بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بدائرة قسم أول.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود خليل، مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بتلقيه إخطارا من المقدم احمد الشناوى رئيس مباحث قسم أول يفيد بتلقيه بلاغا من المدعو ( س . م .ع) 15 سنة طالب مقيم شارع بنها – 14 مزاد النخيل – الإسماعيلية جاء فى بلاغه بقيام مجهولين يستقلون سيارة ميكروباص بيضاء اللون ــ باعتراض طريقه حال استقلاله لدراجة بالقرب من نفق النجده ــ دائرة قسم أول الإسماعيلية والاصطدام به، مما أوقعه أرضاً ونتج عن ذلك إصابته (بكدمة وسحجة ) وبعض التلفيات فى دراجته واستولوا منه كرهاً بعد تهديده بسلاح أبيض على جهاز هاتف ماركة سامسونج وسلسلة فضية وفروا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث، برئاسة العميد أحمد الشافعى، رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، ضم المقدم أحمد الشناوى، رئيس مباحث قسم أول ومعاونيه النقباء أمير الألفى ومحمد إبراهيم وعادل فياض معاونى المباحث وتوصلت جهود فريق البحث إلى الوصول لمرتكبى الواقعة كل من المدعو(م. ع .خ ) مواليد 1995 عاطل والمدعو (أ. ر. ح ) مواليد 1996 عاطل، والمدعو (م. م . ا) مواليد 1997 عاطل مقيمون الكيلو 2 – دائرة مركز أبوصوير والمدعو (أ. ع. م ) مواليد 1998 عاطل مقيم مقيم شارع الجيش المحطة الجديدة دائرة قسم أول الإسماعيلية والمدعو (م. ش .م ) مواليد 1997 عاطل مقيم الكيلو 2 – دائرة مركز أبوصوير.

وأكدت التحريات أن المتهمين استخدموا فى تنفيذ الواقعة السيارة رقم 11348 ملاكى الإسماعيلية ماركة سوزوكى بيضاء اللون قيادة الثانى.

وتمكن فريق البحث من ضبط المتهمين عدا الأخير، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن جهاز الهاتف المحمول، والذى تعرف عليه المجنى عليه، وأضافوا، أن السلسلة الفضية تصرف فيها المتهم الهارب لأحد الأشخاص المعروف له بناحية قرية المنايف.

تم التحفظ على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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