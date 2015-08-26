بالصور.. جامعة المنصورة تحتفل بتخرج دفعة 2015 للطلاب الماليزيين بطب الأسنان

احتفلت اليوم كلية طب الأسنان بجامعة المنصورة بتخرج 8 طلاب ماليزيين من الطلاب الوافدين الدارسين بجامعة المنصورة دفعة 2015 م بقاعة الدكتور أبو النجا و بحضور الدكتور الهلالي الشربيني الهلالي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عصام الوكيل عميد كلية طب الأسنان والدكتور السعيد عبد الهادي عميد كلية الطب والدكتور عصام جاب الله وكيل كلية طب الأسنان لشئون التعليم والطلاب والدكتورة نسرين عمر وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور احمد خليفة منسق الاتصال الطلابى ومعاذ بن محمد من السفارة الماليزية بالقاهرة .

وعرض الطلاب خلال الاحتفال فيديو بعنوان مدرسة طب الأسنان رحلة نجاح تضمن الفيديو مراحل حياتهم الدراسية داخل كلية طب الأسنان وأشار معاذ بن محمد ممثل السفارة الماليزية أننا نحتفل اليوم بتخرم جيل من أبنائنا الدارسين بجامعة المنصورة ليكونوا أطباء فى مجال الأسنان وأتمنى لهم حياة عملية موفقة .

وأكدت الدكتورة نسرين صلاح أن اليوم هو البداية الحقيقية لأول خطوة فى حياتك لتصنع من نفسك طبيب أسنان متسلح بالعلم درس بجامعة من أفضل الجامعات وتدرب عمليا بأحدث وسائل التدريب .

وهنأ الدكتور عصام الوكيل الطلاب الماليزيين بتخرجهم اليوم كما رحب بأولياء الأمور الذين تكبدوا عناء السفر ليشهدا هذا اليوم كما وجه الشكر للطلاب لتميزهم ونجاحهم وان التخرج يعد الخطوة الأولى ولابد من استكمال مسيرة العلم بالدراسات العليا لصقل المعلومات والمهارات .

ومن جانبه أكد الدكتور الهلالي الشربيني الهلالي أن الطلاب الماليزيين يعدوا سفراء لجامعة المنصورة فى دولهم وهم يعملون على تعميق العلاقات بين البلدين مصر وماليزيا وتعمل جامعة المنصورة على مساعدة الطلاب من خلال التواصل الدائم معهم وحل المشكلات التي تواجههم .



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