أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

آداب المنصورة تنفى تسريب كشوف نتائج الكلية

Google+ Print
آداب المنصورة تنفى تسريب كشوف نتائج الكلية آداب المنصورة تنفى تسريب كشوف نتائج الكلية
نفت إدارة كلية الآداب بجامعة المنصورة ما نشر عن تسريب نتائج امتحانات نهاية العام، وأكدت الإدارة أن إعلان النتائج لجميع الطلاب بالكلية سيكون على موقع الكلية، وأن الكشوف التى نشرت لا تحمل توقيع رسمى أو خاتم الكلية.

وأكدت إدارة الكلية أن شكل الكشف المنشور يخالف شكل الشيت الذى ترصد به نتائج الطلاب، سواء أكان ذلك فى عدد الطلاب فى الكشف أم فى التقسيم الداخلى للبيانات، حيث يوجد فى الشيت الأصلى أماكن لمواد التخلف، ولا يرصد فى شيت الترم الأول تقديرات مصاحبة لدرجات الطلاب.

كما أشارت إدارة الكلية إبى أن الكشف المنشور يقدم بيانات عن الترم الأول، فى حين أن نتيجة الترم الأول قد أعلنت بالفعل منذ فترة طويلة، وأصبحت متاحة للجميع ويسهل تجميع هذه الأسماء والدرجات.

كما تؤكد إدارة الكلية أنه ليس هناك أى صفحة تمثلها ويصدر عنها بياناتها وأخبارها إلا موقعها الرسمى على جامعة المنصورة، وصفحتها الرسمية على "فيس بوك".

وأشارت إدارة الكلية إلى أن هذا البيان التوضيحى على هذا المنشور حرصًا على مصلحة أبنائها الطلاب، واحترامًا لهم، وتواصلاً معهم كعهدها دائمًا معهم، وكذلك تؤكد الاحترام التام لكل وسائل الإعلام، خاصة التى تنشر أخبار الكلية بعد توثيقها من مصادرها الرسمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365