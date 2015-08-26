آداب المنصورة تنفى تسريب كشوف نتائج الكلية

نفت إدارة كلية الآداب بجامعة المنصورة ما نشر عن تسريب نتائج امتحانات نهاية العام، وأكدت الإدارة أن إعلان النتائج لجميع الطلاب بالكلية سيكون على موقع الكلية، وأن الكشوف التى نشرت لا تحمل توقيع رسمى أو خاتم الكلية.

وأكدت إدارة الكلية أن شكل الكشف المنشور يخالف شكل الشيت الذى ترصد به نتائج الطلاب، سواء أكان ذلك فى عدد الطلاب فى الكشف أم فى التقسيم الداخلى للبيانات، حيث يوجد فى الشيت الأصلى أماكن لمواد التخلف، ولا يرصد فى شيت الترم الأول تقديرات مصاحبة لدرجات الطلاب.

كما أشارت إدارة الكلية إبى أن الكشف المنشور يقدم بيانات عن الترم الأول، فى حين أن نتيجة الترم الأول قد أعلنت بالفعل منذ فترة طويلة، وأصبحت متاحة للجميع ويسهل تجميع هذه الأسماء والدرجات.

كما تؤكد إدارة الكلية أنه ليس هناك أى صفحة تمثلها ويصدر عنها بياناتها وأخبارها إلا موقعها الرسمى على جامعة المنصورة، وصفحتها الرسمية على "فيس بوك".

وأشارت إدارة الكلية إلى أن هذا البيان التوضيحى على هذا المنشور حرصًا على مصلحة أبنائها الطلاب، واحترامًا لهم، وتواصلاً معهم كعهدها دائمًا معهم، وكذلك تؤكد الاحترام التام لكل وسائل الإعلام، خاصة التى تنشر أخبار الكلية بعد توثيقها من مصادرها الرسمية.