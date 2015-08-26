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رئيس الوزراء يوافق على تخصيص 29 فدانا لمشروعات النفع العام بالبحيرة

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رئيس الوزراء يوافق على تخصيص 29 فدانا لمشروعات النفع العام بالبحيرة رئيس الوزراء يوافق على تخصيص 29 فدانا لمشروعات النفع العام بالبحيرة
أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة عن موافقة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على عدد من قرارات تخصيص أراضى قامة مشروعات نفع عام عليها بالمحافظة، منها القرار رقم 2286 لسنة 2015 بإعادة تخصيص 19 فدان و10 فدان و8 قيراط ( الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية قرية النجاح بمركز بدر )لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بغرض استخدامها فى نشاط الاستصلاح والاستزراع وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها.

وكذلك الموافقة طبقا للقرار رقم 2289 لسنة 2015 على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 450 م2 تبرع أحد المواطنين بقرية زاوية البحر التابعة للوحدة المحلية لقرية النجيله بكوم حمادة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمجان لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها .

كما وافق رئيس الوزراء طبقا للقرار رقم 2296 لسنة 2015 على تخصيص قطعة ارض أملاك دولة على مساحة 625 م2 بقرية ابو الشقاف بناحية فرهاش مركز حوش عيسى بالمجان لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمجان لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها .

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مصر 365