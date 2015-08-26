حملة بلاها لحمة تواصل نجاحها فى المحافظات.. الصعايدة بدأوها لمحاربة جشع التجار والجزارين.. والأهالى يلجأون للدواجن البلدى والأسماك.. وأصحاب محلات الدواجن والأسماك بشرة خير لينا "هتشغلنا"

الجزارون اشتكوا من توجه المواطنين لشراء الدواجن والأسماك

تواصل حملة بلاها لحمة حصد تأييد كبير فى المحافظات، لليوم الخامس على التوالى، ففى محافظة سوهاج يواصل المواطنون مقاطعة اللحوم على مستوى المحافظة، ولاقت الحملة استجابة كبيرة فى جميع مراكز المحافظة بعد ارتفاع سعرها بشكل كبير حتى وصل فى بعض الأماكن إلى 85 جنيهًا.

وعلى الجانب الآخر أدى مقاطعة اللحوم من قبل المواطنين إلى مردود سلبى على الجزارين، والذين اشتكوا من عدم بيع اللحوم بنسبة كبيرة وقيام المواطنين بالاتجاه الى شراء الدواجن والأسماك عوضا عن اللحوم وهناك من المواطنين من يقوم بشراء اللحوم المدعمة من جانب مديرية الزراعة والتموين والقوات المسلحة بسعر 55 جنيها وحتى 60 جنيها للكيلو.

مديرية زراعة سوهاج توفر لحوما بـ55 جنيها للكيلو

ومن جانبها قامت مديرية الزراعة بسوهاج بزيادة اللحوم فى شوادرها يوميا على مستوى المحافظة بأسعار من 55 جنيها وحتى 57 جنيها للكيلو، وكذلك بمنافذ البيع وأكد مراد محمد حسين مدير الشئون الزراعية بمديرية الزراعة، أن المديرية قررت زيادة كميات اللحوم فى منافذ البيع وعددها 38 منفذا على مستوى المحافظة، نظرا لإقبال المواطنين على شراء اللحوم المدعمة ومقاطعة اللحوم لدى الجزارين وتستمر زيادة الكميات حتى عيد الأضحى المبارك.

شعبة الجزارين: مربو الماشية سبب رفع الأسعار

فيما طالبت الغرفة التجارية بسوهاج شعبة الجزارين بتخفيض أسعار اللحوم، وذلك بعد عقد اجتماع معهم وقرروا أن ارتفاع الأسعار ليس منهم بل من مربى الماشية والعجول، والذين قاموا بزيادة أسعار البيع لهم بسعر 4 جنيهات فى الكيلو الواحد.

وقال أحمد الناظر، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، إن الغرفة قررت بعد اجتماعها مع المحافظ على فتح 5 منافذ جديدة بالمحافظة لبيع اللحوم بسعر 65 جنيها للكيلو منها مقرات مجلس المدينة وحى شرق ومقر جمعية شركة عرام.

ومن جانبه قال شمس الدين محمد يوسف، وكيل وزارة التموين بسوهاج، إن المديرية تواصل جهودها مع الجزارين لتخفيض أسعار اللحوم وخاصة بعد مقاطعتها من قبل المواطنين، مشيرا إلى أن هناك منفذا لبيع اللحوم تابعا للقوات المسلحة يبيع اللحوم بسعر 60 جنيها للكيلو.

مواطنون يطالبون بتسعيرة جبرية للحوم

ومن جانبهم قال عدد من المواطنين: إنهم مستمرون فى مقاطعة اللحوم حتى انخفاض سعرها من قبل الجزارين، مشيرين الى أنهم يعتمدون على شراء الدجاج والأسماك حتى يتم وضع حلول لارتفاع أسعار اللحوم ومواجهة جشع الجزارين، فيما طالب بعض المواطنين بالمحافظة بوضع تسعيرة جبرية على الجزارين بسعر أقصاه 65 جنيها للكيلو، وذلك فى حالة انخفاض سعرها.

أصحاب محلات الدواجن: حملة بلاها لحمة هتشغلنا

من جانبه قال حشمت أبو عدوى، المنسق الإعلامى لحملة "بلاها لحمة" بالبلينا بمحافظة سوهاج، إن الحملة تواصل حصد قبول المواطنين، بدليل الازدحام على محلات بيع الأسماك والدجاج، موضحًا أنه لا يوجد ارتفاع فى سعر هذه البدائل، فيما أكد أصحاب محلات بيع الدواجن والأسماك أن هذه الحملة تعتبر بشرة خير لهم وستؤدى إلى تنشيط حركة البيع.

وأشار وسام الوردانى، مؤسس الحملة إلى أنه تم عقد اجتماع بأعضاء حملة "بلاها لحمة" فى البلينا، بحضور رجال الدين وأئمة المساجد والشخصيات العامة بالمركز و"الجزارين" لوضع الحلول لوقف ارتفاع الأسعار وعودة بعض الجزارين إلى عملهم بعد إضرابهم وغلق محلاتهم اعتراضًا على الحملة.

مقترحات الجزارين لحل الأزمة

وأكد "جزارون" أن السبب فى رفع سعر اللحمة هو ارتفاع سعر الماشية فى السوق، وأن هذا السبب هو الذى دفعهم لرفع سعر اللحوم، وتابع: "تم الخروج من الاجتماع ببعض المقترحات، والتى سوف يتم عرضها على الأجهزة المعنية، وجاء الاقتراح الأول والذى عرضه (الجزارون) وهو تخصيص 5 أطنان علف مدعم لكل جزار لأن طن العلف يحصلون عليه بفارق 500 جنيه عن الطن المدعم، وجاء الاقتراح الثانى وهو عدم بيع الماشية والحيوانات خارج نطاق المحافظة، بقرار من المحافظ، مؤكدين أن صدور هذا القرار سيساعد بنسبة كبيرة فى خفض سعر الماشية ومن ثم سعر اللحمة".

120 جنيها سعر كيلو اللحمة فى الإسكندرية

وفى الإسكندرية لاقت دعوة مقاطعة اللحمة انتشارًا كبيرًا وإقبالًا من المواطنين بعد تدشينها لمقاطعة اللحمة لمنع جشع الجزارين فى الأيام المقبلة، وإجبارهم على بيع اللحمة بالأسعار العادية، التى تناسب المواطن الفقير والعائلات متوسطة الدخل، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى، ووصول سعر كيلو اللحمة بأسواق الإسكندرية إلى 120 جنيهًا فى بعض الأسواق، وبحد أدنى 80 جنيهًا للمواطن الفقير.

وقال أحمد الشيخ، منسق الحملة بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن فكرة الحملة جاءت بسبب استغلال التجار لموسم عيد الأضحى وارتفاع سعر كيلو اللحمة إلى 120 جنيهًا، مما يصعب على الأسرة المتوسطة الدخل شراء لحمة لأسرة مكونة من 4 أفراد، مشيرًا إلى أن هناك بعض الجزارين فى الأسواق يبيعون كيلو اللحمة بـ180 جنيهًا.

وأضاف أن الحملة ليست على الجزارين وتجار اللحوم فقط، إنما على كل التجار المستغلين بالإسكندرية وممن يخالف ضميره ويرفع الأسعار فوق طاقة المستهلك والمواطن.

وقال مصطفى أمين أحد الجزارين بسوق العطارين، إن سعر كيلو اللحمة حاليا وصل إلى 80 جنيها وهناك أنواع مثل البتلو وصل سعرها إلى 100 جنيه، موضحا أن سبب ارتفاع سعر اللحمة هو زيادة أسعار الأبقار والجاموس عليهم من التجار فى الأسواق الخارجية والمزارع.

وأشار إلى أن حملة المقاطعة لن تؤثر على حركة البيع والشراء لأن المواطن المصرى لا يستغنى عن شراء اللحوم خاصة فى عيد الأضحى، قائلاً "خليهم يقاطعوا والأرزاق على الله".

دعوة بلاها لحمة لم تجد إقبالا فى بنى سويف

وفى المقابل لم تجد دعوات الشباب بمقاطعة اللحوم على مواقع التواصل الاجتماعى إقبالا من أهالى محافظة بنى سويف، وخاصة أن البيئة فى المحافظة يسودها الطابع الريفى والعادات والتقاليد التى تجعل من اللحوم وجبة أساسية لدى عائلات المحافظة.

وقال محمد صبرى جزار من مدينة بنى سويف "مقاطعة إيه يا بيه، المحل مليان اهه بسم الله ما شاء الله"، مشيراً إلى أنه قام بذبح الكمية المعتاد عليها كل أربعاء، لأنه متأكد من أن زبائنه لن يتركوه، وتأكدهم من جودة اللحوم الخاصة به "على حد قوله".

> وأضاف محمود سعد جزار "إحنا بنشترى اللحوم حية الكيلو بـ36 جنيها، يعنى لما نبيعها بـ75 جنيها بتكون جايبة تكلفتها بالظبط، والمكاسب اللى بتتكلم عنها الناس دى كلام فى الهوى، أنا ممكن أخسر أوقات فى المرة الواحدة".

وكانت مديرية تموين بنى سويف قد أخطرت فى وقت لاحق الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بشأن زيادة الكميات المطروحة من اللحوم المجمدة والمبردة والأسماك والدواجن بأسواق المحافظة للسيطرة على جشع الجزارين بعد زيادة أسعار اللحوم.

وأكد المقدم محمد محفوظ، رئيس مباحث التموين، الاستمرار فى الحملات اليومية على محلات الجزارة لضبط الأسواق والأسعار وضبط اللحوم منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتحرير محاضر للمخالفين بالذبح خارج المجازر الآلية حرصا على سلامة المواطنين.