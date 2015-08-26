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بدء تجهيز الحوض الثالث بميناء السخنة لاستقبال مركب التغييز الثانية

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن بدء تجهيز الحوض الثالث بميناء السخنة بالسويس لاستقبال سفينة التغييز الثانية الخاصة بإمداد المحطات الكهربائية بطاقة حرارية كبيرة.

وأضاف بيان صادر من الهيئة أن وصول السفينة الثانية يأتي ضمن إطار ما حققه المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ من نجاح ومشروعات جديدة بوزارة النقل بصفة عامة وقطاع النقل البحرى بصفة خاصة واهتمام بتوفير مصادر بديلة للطاقة.

وتابع البيان أنه يتم حاليًا تجهيز الكراكة بالموقع وإمداد مواسير طرد إلى أحواض الترسيب للبدء فى تنفيذ أعمال الحوض الثالث بميناء السخنة حيث تستطيع الكراكة الحمرا التكريك حتى عمق 18 مترًا وتحقق إنتاجا يوميا 250 ألف طن متر مكعب وهى تابعة لشركة الجرافات الوطنية الإمارتية التى شاركت بالتحالف العامل بحفر قناة السويس الجديدة.

ومن المنتظر أن يتم توسيع الحوض الثالث بميناء السخنة بطول 500 متر وعرض 120 مترًا وعمق 17 مترًا والانتهاء من الأعمال أوائل شهر أكتوبر المقبل.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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مصر 365

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