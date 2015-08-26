اختبري صناعة العطور بنفسك

تتعدّد أنواع العطور المنتشرة في الأسواق، وتكثر علاماتها التجارية المتخصصة في عالم الجمال، فيما التميّز يكمن في صناعة العطور الخاصّة في المنزل. هل تريدين تجربة هذا الاختبار لـ صناعة العطور ؟ إليك نصائح سهلة ودقيقة لصنع عطرك الخاصّ، وعليك الالتزام بها بدقة، لأن استخدام الكثير من الروائح غير المتناسقة، أو خلطها، وإن بكميّات غير دقيقة، قد يُفسد العطر.

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1. اختاري الزيت المناسب:

يُشكل الزيت قاعدة العطر الذي تريدين صنعه واختيار رائحته. للحصول على العطر المطلوب، عليك اختيار الزيت الصحيح. يمكنك استخدام زيت الجوجوبا، أو زيت اللوز، أو زيت جوز الهند؛ وذلك حسب الرائحة التي تفضّلين.

2.الاختيار الصحيح للزيوت الأساسية:

الخطوة التالية التي عليك اتباعها هي اختيار الزيوت الأساسية المناسبة للرائحة التي تريدينها. أنت بحاجة إلى زيوت نقية وثابتة، ولا تتلاشى بسرعة بمرور الوقت.

3.معرفة أي رائحة تريدين:

الخطوة الأهم هي تحديد الرائحة التي تريدينها، سواء أأحببت رائحة الفاكهة أم الأزهار أم التوابل؟

4. أتريدين عطراً قوياً أم ناعماً؟

بما أنك تصنعين عطرك، فإن بإمكانك التحكّم بكلّ مكوّناته. انتبهي ـ إذاً ـ إلى قوة العطر الذي تريدين صنعه، لأنه سيؤثر في المكوّنات التي ستستخدمينها.

5. اختيار وعاء مناسب لوضع العطر فيه:

لعطر رذاذ، هناك الكثير من زجاجات العطور الصغيرة والجميلة التي يمكن أن تجديها في الأسواق. أمّا للعطر الصلب، فبإمكانك وضعه في أوعية مختلفة.

6.لا تُسرفي في وضع المكوّنات

من أكبر الأخطاء التي يرتكبها صناع العطور الجدد هي وضع كميات أكثر من الحاجة من المكوّنات، ممّا يعقد الأمور ويؤثر سلباً في رائحة العطر النهائية. لا تنسي أن النصيحة الأساسية عند صناعة العطر هي الالتزام بالبساطة، إذ إنّ كمية صغيرة تترك أثراً كبيراً.

7.أضيفي الملح عند صنع عطر من رائحة البحار والمحيطات.

حيلة بسيطة ومميّزة! هل تريدين القليل من الرائحة المائية ورائحة المحيط؟ أضيفي الملح إلى الخليط، وهو بدوره سيمنح عطرك بعداً آخر.

8. معرفة مدة الصلاحية

كل العطور لديها مدة صلاحية! فإذا صنعت عطرك الخاصّ، فاعلمي أنّ مدة صلاحيته لن تكون طويلة، على الأرجح. ولهذا، عليك صنع العطر بكميّة محدودة كي لا يفقد رائحته قبل أن تكوني قد استخدمت كميّته كلها.

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