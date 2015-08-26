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اتحاد الكرة يحدد موعد إقامة نهائي كأس مصر

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اتحاد الكرة يحدد موعد إقامة نهائي كأس مصر اتحاد الكرة يحدد موعد إقامة نهائي كأس مصر

حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه الذي أقيم يوم الأربعاء موعدا لإقامة نهائي مسابقة كأس مصر حتى ينتهي موسم 2015-2014.

وتوصل اتحاد الكرة إلى إقامة نهائي المسابقة الأقدم في في الـ21 من شهر سبتمبر المقبل.

وكان الأهلي والزمالك وبتروجيت وسموحة تأهلوا في وقت سابق إلى الدور نصف النهائي من المسابقة.

وأكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة في وقت سابق أنه لو تأهل الأهلي والزمالك إلى نهائي مسابقة الكأس فإن المباراة لن تقام بحضور الجمهور (طالع التفاصيل).

وكان اتحاد الكرة في وقت سابق قد حدد الـ17 من شهر أكتوبر المقبل موعدا لبدء مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد (طالع التفاصيل).

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