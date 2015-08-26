مصدر أمنى عراقى: تنظيم داعش يعدم 19 مدنيا فى الموصل

كشف مصدر أمنى فى شرطة نينوى بالعراق اليوم الأربعاء عن قيام تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بإعدام 19 مدنيا لعدم تعاونهم مع التنظيم جنوب الموصل شمال بغداد.

وقال العميد محمد الجبوري من شرطة نينوى أن" عناصر تنظيم داعش اقدمت اليوم على اعدام مدير شركة السمنت الشمالية (وليد عزيز المفتي ) و 5 من موظفى الشركة رميا بالرصاص في ناحية الزيارة جنوب الموصل لرفضهم التعاون مع تنظيم داعش".

وأضاف الجبوري أن " عناصر التنظيم اقدمت اليوم ايضا على إعدام 13 مدنيا برميهم وهم معصوبو الأعين وموثوقو الأيدي من أعلى بناية في مدينة الموصل بعد توجيه اتهامات لهم بالتخابر مع الأجهزة الأمنية والإدلاء بمعلومات عن أماكن تواجد التنظيم".

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