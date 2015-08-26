وزيرا الخارجية الليبى والتونسى يبحثان مستجدات الأوضاع فى ليبيا

استقبل وزير الخارجية التونسى، الطيب البكوش، ظهر اليوم الأربعاء، محمد الدايرى وزير الخارجية الليبى بحضور تهامى العبدولى كاتب الدولة المكلف بالشئون العربية والإفريقية بالخارجية التونسية.

وذكرت الخارجية التونسية، فى بيان صحفى، أن اللقاء استعرض آخر مستجدات الوضع فى ليبيا، وأهم محاور محادثات جلسة الحوار الوطنى الليبى المقرّرة ليومى 27 و28 أغسطس 2015 بمدينة الصخيرات، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا.

وأكّد الطيب البكوش على أهمية التعجيل بتشكيل حكومة وفاق وطنى فى ليبيا تحظى بدعم المجتمع الدولى للتفرغ لمكافحة الإرهاب وبناء مؤسسات الدولة، معربًا عن ثقته فى حكمة فريقى الحوار الوطنى الليبى على تجاوز النقاط الخلافية، التى تحول دون تنفيذ الاتفاق السياسى الليبى.

وجدّد البكوش دعم تونس الدائم للأشقاء فى ليبيا، مؤكدا وقوف تونس إلى جانبهم لتجاوز هذه المرحلة الظرفية بسلام.

من جهته ثمّن وزير الخارجية الليبى عاليا موقف تونس الدّاعم للثورة الليبية، وجهودها الحثيثة لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف الليبية، مشيدا بدعمها ومساندتها الثابتة للشعب الليبى، مشيرا إلى أنّ هذا الموقف سيحفظه التاريخ للحكومة التونسية ولشعبها الشقيق.



>الخارجية التونسية: الوضع الأمنى فى ليبيا لا يسمح بوجود قنصلية