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60 مليون جنيه لانشاء كورنيش جديد علي البحر لبورسعيد بمسافة 5.4 كيلومتر

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60 مليون جنيه لانشاء كورنيش جديد علي البحر لبورسعيد بمسافة 5.4 كيلومتر 60 مليون جنيه لانشاء كورنيش جديد علي البحر لبورسعيد بمسافة 5.4 كيلومتر

اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد

بورسعيد جمال نوفل

انتهت محافظة بورسعيد من وضع التصميمات اللازمة لانشاؤ كورنيش جديد يمتد لمسافة 5.4 كيلو كتر يبدأ من عند أخر نقطة حدودية لفارة أفريقيا و يمتد الي ما قبل منفذ الجميل الجمركي .

و سوف يبدأ الطريق الجديد ليعمل في اتجاه واحد و يخفف ضغط اليارات علي شارع طرح البحر و سيكون اضافة سياحية لبورسعيد ايضا و يقع بين الشاطي و طريق الممشي السياحي لشاطئ بورسعيد .

و سوف تبدأ محافظة بورسعيد في التنفيذ الفعلي بعد عيد الاضحي المباراك و تصل تطلفة الكورتيش 60 مليون جنية و صرح اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد أن الطريق الجديد سيتم تزويده بأماكن جلوس و باركنج للسيارانت و به عدة فتجات لسهولة الوصول اليه من شارع طرح البحر .

وأشار المحافظ أن العمل في المشروع من سيتسغرق 6 إلى 9 شهور ومخصص به أماكن لعبور المشاه المتجهين لشاطئ البحر مع وجود انتظار للسيارات وتزويده بالخدمات والمرافق وكافيتريات متميزة لخدمة المصطافين وأهالى المدينة وزوارها وتجميل وتشجير المنطقة بالكامل مشيرتا الي تحمل صندوق المنطقة الحرة تكاليف انشاءه

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