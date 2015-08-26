بالأرقام – ارتفاع فرص رونالدو في التسجيل يوم السبت المقبل

يستعيد كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد جهود أهم شريكين له في هجوم الفريق الملكي جيمس رودريجز وكريم بنزيمة.

هذا الثلاثي سجل فيما بينه خلال الموسم المنصرم 28 هدفا. ولهذا كتبت صحيفة ماركا أن رونالدو عليه أن يستعد للعودة للتهديف يوم السبت المقبل.

فالنجم البرتغالي غاب عنه بنزيمة وجيمس رودريجز خلال الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني أمام سبورتنج خيخون، وقد خرج ريال مدريد متعادلا بدون أهداف.

لكن مع تعافي بنزيمة واستعداد جيمس للمشاركة كأساسي بدلا من اللعب كبديل كما حدث أمام خيخون، قد تزداد حظوظ رونالدو في التسجيل من جديد.

خلال الموسم الماضي صنع بنزيمة 7 أهداف لرونالدو و3 لجيمس رودريجز.

رونالدو صنع 5 أهداف لبنزيمة ومثلهم لجيمس. ورودرجيز صنع 6 أهداف لكريستيانو وكرتين للفرنسي الدولي.