بينيتث يكثف مجهوده مع جيمس رودريجز ليقفز بريال مدريد

وضع رافايل بينيتث المدير الفني لريال مدريد برنامجا خاصا هذا الاسبوع لنجمه الكولومبي جيمس رودريجز.

جيمس شارك متأخرا في معسكر إعداد ريال مدريد للموسم الجديد نظرا لأنه ارتبط في الصيف بكوبا أمريكا.

لهذا حرص رافا بينيتث على أن يكثف عمل الكولومبي الدولي حتى يشارك أساسيا أمام ريال بيتيس السبت المقبل.

وكان جيمس قد لعب كبديل في الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني والتي شهدت نتيجة سلبية بين ريال مدريد وسبورتنج خيخون.

ويأمل بينيتث في أن يلعب جيمس وكريم بنزيمة في هجوم ريال مدريد بدلا من إسكو ألكركون وخيسي رودريجز.