فان جال: هذا هو أكثر ما يميز مانشستر يونايتد هذا الموسم

كشف لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي عن نقطة القوة الأبرز التي يتمتع بها فريقه الموسم الحالي.

وقال فان جال للصحفيين:"حتى الآن، بالتأكيد أفضل ما في الفريق هو التنظيم الدفاعي الجيد".

وأضاف "أنا أقسم كرة القدم إلى 4 أجزاء رئيسية منها 2 يكون الخصم هو المستحوذ على الكرة، وقتها نكون في أفضل حالاتنا باعتقادي".

وأردف "أثبتنا ذلك الموسم الماضي، والآن نستمر في الحفاظ على نظافة شباكنا وهو أمر مهم جدا، لكن علينا التحسن عندما نستحوذ على الكرة".

وأتم "لم يحالفنا الحظ كثيرا في المباريات السابقة. مثل مباراة ليفربول وأرسنال التي انتهت بدون أهداف، لا تستطيع القول بأنها كانت خالية من الفرص".

ولم يستقبل فريق فان جال سوى هدفا واحدا في 4 مباريات خاضها بالموسم الجديد، 3 مباريات لعبها في الدوري وواحدة في دوري أبطال أوروبا.