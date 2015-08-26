افصل عن الضغوط ساعة يوميا تقى نفسك من الاكتئاب ونوبات الغضبر

الحصول على قسط كافٍ من الراحة يساعد على التمتع الدائم بالشباب والصحة النفسية المتزنة، فلطالما كان المجهدون عصبيا يعانون خلال يومهم من ضغوط متصلة لا متقطعة، عكس أمثالهم من المتزنين الذى يعانون ضغوطا متقطعة تتخللها فترات راحة جيدة.

يوضح الدكتور محمد شعبان أخصائى النفسية، أن الكثير من الأضرار النفسية تصيب الإنسان نتيجة تعرضه الدائم للضغوط دون انقطاع، أو فترة راحة مؤقتة، فهذا التواصل فى تراكم الضغوط يولد الانفجار، مسببا على المدى البعيد مشكلات واضطرابات نفسية عديدة.

وتابع شعبان تأكيده على أهمية أن يستقطع الشخص ساعة على الأقل متصلة يوميا يتخلص بها من ضغوطه، ويتخلص من تراكم شعوره السلبى تجاه الأحداث اليومية، بالقيام بأشياء يفضل القيام بها، كالتمشية وحيدا، الاتصال بأحد أحبابه المقربين وغيرها.

وأوضح شعبان أن الساعة المستقطعة يوميا تساعد على الوقاية من الإصابة بالاكتئاب أو نوبات الغضب الشديد اليومية والتى تصيب الإنسان نتيجة تراكم الضغوط، دون مصدر للبهجة يخفف من حدتها.