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مشاورات دولية حول سبل دعم حكومة الوفاق فى ليبيا في حال تشكليها

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مشاورات دولية حول سبل دعم حكومة الوفاق فى ليبيا في حال تشكليها مشاورات دولية حول سبل دعم حكومة الوفاق فى ليبيا في حال تشكليها
بحثت بعثة الأمم المتحدة الى ليبيا مع ممثلين عن دول أوروبية وعربية ومنظمات ووكالات دولية سبل دعم حكومة الوحدة الوطنية التي تعمل البعثة على تشكيلها عبر رعايتها لحوار بين طرفى النزاع على السلطة المستمر منذ عام.

وقالت البعثة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه الأربعاء "عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعا مع الدول الأعضاء والمنظمات الاقليمية والمنظمات غير الحكومية ووكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة المختصة بالشأن الليبي" في تونس أمس الثلاثاء.

وتناول الاجتماع بحسب البيان "تقديم الدعم لحكومة الوفاق الوطني الليبية المستقبلية ومناقشة مبادئ المساعدة الدولية إلى ليبيا والاتفاق عليها بحيث يكون سبيلا للمضي قدما وآلية للتنسيق في حال طلبت حكومة الوفاق الوطني المساعدة الدولية".

وحضر الاجتماع "أكثر من 15 دولة ومنظمات أقليمية (بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية)، والعديد من المنظمات الدولية غير الحكومية، وممثلين عن جميع كيانات الامم المتحدة المختصة بالشأن الليبي فضلا عن البنك الدولي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا".

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون خلال الاجتماع وفقا للبيان أن "استقرار المؤسسات المالية الليبية ولا سيما المصرف المركزي ودعم استئناف انتاج النفط واعادة ربط المطارات بشبكة الحركة الجوية تمثل مع غيرها من الجوانب بعضا من اولويات المساعدة الدولية".

وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 فوضى امنية ونزاعا على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل عام بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في الشرق، وحكومة وبرلمان موازيان يديران العاصمة وغالبية المناطق الواقعة في ليبيا.

وترعى بعثة الامم المتحدة منذ اشهر حوارا بين طرفي النزاع تسعى من خلاله الى تشكيل حكومة وحدة وطنية ضمن مرحلة انتقالية تمتد لعامين تنتهي بانتخابات تشريعية.
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